Contra Viento y Marea: La conmovedora historia de joven pareja emocionó a los televidentes

Este domingo, Canal 13 emitió un nuevo y conmovedor capítulo de Contra Viento y Marea, donde mostraron la emotiva historia de amor de Ricardo Machuca y Valentina Villegas.

Ambos jóvenes tenían un sueño: concretar su matrimonio religioso y permanecer juntos por el restos de sus vidas, pese a que él se encontraba en una difícil lucha contra un cáncer terminal.

A lo largo del episodio, Francisco Saavedra acompañó a los enamorados en todo este proceso que provocó diversas reacciones entre los televidentes, ya que, si bien Ricardo y Valetina lograron casarse en una privada ceremonia junto a sus familiares, uno de los momentos que más llamó la atención de la audiencia fue que la familia del joven no quiso acompañarlo en ese día especial.

Sin embargo, lo más triste vino justo un mes después de la boda, precisamente cuando el joven de 22 años falleció producto de su enfermedad. Tras el delicado momento, Pancho se reunió con Valentina y le mostró un video que dejó preparado Ricardo antes de su muerte.

En él, Machuca expresó: "A mis suegros les doy las gracias. Todos los días por todo lo que hacen. Son la raja. Yo me siento más que afortunado por estar con alguien asi. Yo creo que todos quieren una mujer como la Vale. Me gustaría que retomara sus cosas... el nadar, andar a caballo, que a ella le gustaba mucho. Yo creo que lo más que te carga, y te doy a decir siempre, es que te den las gracias. Pero no hay nada más que decir que gracias. Y que te amo más que la cresta. ¡Eres lo mejor que me ha pasado!".