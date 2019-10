Consuelo Ulloa presenta su 'Astrología para tiempos difíciles': 'Soy una persona súper racional'

"Astrología para tiempos difíciles: una guía para entender la carta astral y, de paso, a uno mismo" (Editorial Planeta) es el primer libro de la astróloga Consuelo Ulloa, conocida en redes sociales con su nick "Miau Astral". Uno que no pretende entregar herramientas de adivinación del futuro, sino una guía para entender cómo coexistimos con los astros.

El mapa para entender esta relación es, justamente, la carta astral. Una donde frecuentemente "no se entiende nada, uno ve un mapa con lineas y puntos", comentó en entrevista con Ciudadano ADN. "Además, la mayoría de los libros que he leído sobre el tema son soporíferos de fomes, entonces la idea es acercarlo a la gente".

La carta astral, explicó, es "una foto del cielo a la hora que ocurre el nacimiento de una persona", donde esa hora calcula el ascendente, clave para determinar la esencia de una persona. Sin embargo, aclaró que "no soy muy amiga de determinar el destino".

"Yo trabajo la carta astral desde una interpretación más terapéutica, no tan esotérica. Decir 'mi destino es ser bailarina de ballet' es un poco arbitrario, y además depende de quien lo interprete", explicó. Para ella, las predicciones son "una forma de quitarle poder a la persona".

Además, continuó explicando, "solamente ver el signo solar es súper vago. Hay que ser la combinación completa. La carta astral tiene más de 25 variables, y los planetas o posiciones de la carta son súper deterministas".

Consuelo, quien contó que su acercamiento a la astrología provino luego de una depresión, porque "me quería entender", asegura tener "hartos resquemores en la forma en que muchas personas se dedican a esto. Soy una persona súper racional, el exceso de intuición me aleja de la bruja que está con el sahumerio. No leo horóscopos en las mañanas, sí veo lo que está pasando en el cielo".

También descarta que la astrología tenga utilidad a la hora de predecir éxitos o fracasos amorosos. "Con la sinastría, que es superponer la carta astral de una persona a la de otra, soy una escéptica, porque yo misma estuve en una relación de pareja donde era maravillosa y terminé sufriendo violencia de género. Las cartas dicen mucho pero no necesariamente lo que esa persona está viviendo en particular. Tiendo a no leer cartas astrales así porque es muy peligroso".

De hecho, para Consuelo la astrología y el feminismo van de la mano. "Tiendo a deconstruirla desde el feminismo. No creo que el género determine cómo es una persona, el patriarcado es más importante que el género en el cálculo de la carta astral". Por último, insistió en que "no por ser astróloga voy a dejar de vacunarme o ir al médico, es un modo de conocer y una forma de entender. Sí creo que la sobreracionalización de la sociedad no ha llevado a tantas cosas buenas, por lo que tenemos que conectarnos con la intuición".