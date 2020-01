Connie Achurra: 'Hay una caricatura, como que la gente vegana se alimentara con tomate y lechuga'

Reconocida por sus recetas saludables en redes sociales, y por sus libros "Cocina sana y feliz" 1 y 2 -hoy trabaja en el tercero de la saga-, Connie Achurra contó en Ciudadano ADN su historia de cómo se convirtió en un referente de la comida sana.

Hoy, además, está convertida en youtuber y tiene un podcast. Dos proyectos que surgen al detectar que había una necesidad de información al respecto en internet, pero "no con tendencias extremas, o esta cosa muy del fitness, sino algo amigable y equilibrado, donde se pudiera cocinar para toda la familia. De alguna manera llené ese espacio, con ingredientes y recetas fáciles".

Connie contó que sus hijas, que tienen 11 y 12 años, son vegetarianas "por opción propia". "Los niños de esta generación vienen con otra conciencia. Hay hábitos que ya tienen arraigados, como no tomar bebida. Cuando tienen sed, toman agua. Y esa es la pega que los papás debiéramos hacer: que tengan buenos hábitos".

En todo caso, para ella, no todo es tan estricto. "Si una vez a la semana se compran una colación o comen algo no tan sano con el papá o en un cumpleaños, no les afecta tanto y eso lo hace más llevadero".

Según Connie, "hay una caricatura de la comida sana. Como que la gente vegana se alimentara con tomate y lechuga, y uno no se puede imaginar la cantidad de preparaciones que hay". Como experta en comida saludable y vegetariana, observa que la tendencia "todavía es un sector bastante de nicho, y más bien en Santiago y en ciertas comunas, pero cada vez es más".

Una postura que se relaciona con el concepto de felicidad. "Yo tuve trastornos alimenticios durante muchos años, y alimentarme de forma saludable me sanó. Tiene que ver con mi búsqueda. El combustible que nos echamos adentro determina nuestros estados anímicos y energéticos".

Sin embargo, Connie hizo énfasis en que "cualquier decisión alimentaria se debe hacer con responsabilidad", principalmente porque "el cuerpo necesita proteínas, hidratos de carbono y grasas, y ahí es donde a veces se falla. Muchas veces se dice 'ya, voy a ser vegano' y me voy a alimentar de arroz con tomate".

Como una posible explicación por el alza del interés en el veganismo y la comida sana, Connie comentó que "hay gente que por necesidad del alma anda en una búsqueda, y otros porque les salieron mal los exámenes y el doctor le dijo 'si no cambia sus hábitos se va a morir'".

Y a la hora de recomendar un plato rápido y saludable, Connie eligió las ensaladas de legumbres frías: "si uno no tiene nada preparado, las cajitas que vienen siempre listas, con quinoa, un tomatito, cilantro, apio y aceite de oliva. Desde el punto de vista nutricional es un plato súper completo y mis hijas se lo devoran".

Su pecado gastronómico, en tanto, es "el chocolate, pero chocolate bueno, con 70% cacao" y "el sushi, que es cuando pido comida". Y lo que más le costó dejar en su alimentación, recordó, fue el azúcar refinada.