Conductora de TV británica tuvo un 'tenebroso' encuentro con una medusa azul gigante

La presentadora de televisión británica Lizzie Daly vivió un "tenebroso", pero maravilloso momento luego de encontrarse frente a frente con una medusa azul gigante, mientras buceaba en las costas de Falmouth, Reino Unido.

Según contó a través de Twitter, el encuentro se produjo cuando ella participaba en la campaña Wild Ocean Week, la cual recolecta fondos para la conservación de animales marinos.

La especie Rhizostoma pulmo —la más grande de la familia de medusas presentes en la región— puede medir hasta 90 centímetros de diámetro y alcanzar un peso de 35 kilogramos.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV