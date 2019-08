Con cinco películas superando los mil millones de dólares en un año, Disney entra a la historia

Disney está haciendo historia al lanzar cinco producciones cinematográficas en el año 2019 que ha superado la meta de los mil millones de dólares de recaudación a nivel global.

Avengers: Endgame, es sin duda, una de sus mejores producciones, rompiendo el récord histórico de recaudación en todo el mundo; ahora, Toy Story 4, se suma a este listado de éxitos y comprueba el increíble momento que está pasando la franquicia del ratón.

Pero esto no queda solamente acá, ya que aún quedan algunos estrenos que quizás pueden entrar a la lista, se trata de Frozen 2, que llegará a los cines en noviembre próximo y Stars Wars: The Rise of Skywalker, que llegará a fin de año.

Así, la lista entera de películas con más mil millones recaudados en el 2019 son: Toy Story 4, Capitana Marvel, El Rey León, Aladdin y Avengers: Endgame