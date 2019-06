Con Beyoncé y Donald Glover: nuevo spot de El Rey León

Muchos esperan revivir el gran recuerdo de El Rey León con este live-action sobre la historia de Mufasa, Simba, Scar y más. Es por todo esto que muchos grandes artistas se han sumado a la nueva apuesta cinematográfica de Disney.

El nuevo spot de la película presenta a Beyoncé Knowles-Carter, quien interpreta la voz de Nala en la versión en inglés, y a Donald Glover, quien es la voz de Simba, cantando "Can You Feel The Love Tonight?", canción para la versión en inglés de la cinta.

El film dirigido por Jon Favreau revive el gran éxito de 1994.