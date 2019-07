Como lágrimas en la lluvia: la frase con la que Rutger Hauer ganó un lugar en la historia del cine

Rutger Hauer, fallecido a los 75 años, quedó en la historia del cine gracias a su interpretación del replicante Roy Batty, en Blade Runner de Ridley Scott, y al monólogo poético con el que agoniza frente al hombre que quería cazarlo, Rick Deckard (Harrison Ford).

“Yo he visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”, dice el personaje de Hauer, en un texto que el mismo actor creó.

El holandés acortó el diálogo original y escribió el suyo la noche anterior a la filmación de la escena. La frase "todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia” es de su puño y letra.

"Para el final, esperaba encontrar una línea donde Roy, que entiende que tiene muy poco tiempo, expresa una parte del ADN de la vida que sintió. Cuánto le gustó. Sólo una vida", dijo sobre el trasfondo del texto.

"Todo lo que hice fue escribir una línea. Edité y se me ocurrió una línea. Ese es el poeta en mí (…) La ironía es que todo lo que hice en Blade Runner fue…no estoy diciendo que es nada, pero es tan poco”, agregó.