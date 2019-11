Comenzó la venta de entradas para 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Star Wars: El ascenso de Skywalker es el nombre de la nueva película dirigida por J.J. Abrams y protagonizada por Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac, para continuar con la trilogía centrada en Luke Skywalker.

El noveno filme de la saga principal de Star Wars y llegará a los cines chilenos el 19 de diciembre ya comenzó la venta de sus entradas.

La película que centra su trama en un año después de los eventos de Los últimos Jedi con lo que queda de la Resistencia yendo a combatir una vez más a la Primera Orden e involucrando conflictos del pasado y del presente. El desenlace traerá el fin definitivo de la saga de los Skywalker.

La cinta que tiene una duración de dos horas y 35 minutos, mayor que las anteriores, tendrá venta anticipada de entradas y los espectadores podrán adquirirlas a partir de este jueves 21 de noviembre en todos los cines del país. Los detalles de precios y horarios para las funciones pueden consultarse de forma online, presencial, tienda web y/o aplicaciones para teléfonos móviles de cada cine del país.

Además, disney.es también dispuso un mapa mundial con todos los lugares que mostrarán la película. Desde ahí puedes hacer el ingreso a la cadena de cine de tu preferencia, según ciudad del país.

Cabe destacar que, si bien a principios de noviembre, el CEO de Disney, Bon Iger informó que no se harán tantas películas de la saga: "He dicho públicamente que creo que hicimos y estrenamos demasiadas películas de Star Wars en un corto período de tiempo. Nunca he dicho que fueran decepcionantes de ninguna manera (…) Pero sí creo que hay algo muy especial en una película de Star Wars, y menos es más", afirmó.

Sin embargo, Disney anunció dos trilogías más, la que una de ellas tiene tiene fecha para 2022-2026.