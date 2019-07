Columnista de medio norteamericano comparó a Scar del Rey León con Pinochet

En el marco del lanzamiento de la película live-action de El Rey León, el columnista Michael Baumann de The Ringer hizo un análisis con respecto a Scar, el principal villano de la producción de Disney.



Bajo el título de "buen villano, terrible estadista", el escrito da cuenta de la frialdad con la que actuaba el hermano de Mufasa, pero que de todas formas cuando llegó al poder tuvo un comportamiento errático. Un aspecto que se suele discutir con respecto a su actuar.



Curiosamente, para defender la tesis de que Scar es uno de los líderes "más ineptos en la historia de las películas animadas", el columnista hace un paralelo con lo que ocurrió en otras latitudes del mundo, como por ejemplo con Syngman Rhee en Corea del Sur (su primer presidente) en su asunción y hasta con Augusto Pinochet y su dictadura en Chile.



¿Por qué estas referencias? Porque para Baumann, el plan de Scar se sustentaba con una premisa compleja, como lo era el llegar el de deponer a un gobernante con un amplio apoyo (como lo era Mufasa) para instalar su propio gobierno; con la única diferencia en que serían las leonas quienes harían toda la cacería no solo para ellos, sino que también para las hienas (que vendrían a ser la milicia).



En rigor, el columnista expresa que "una breve mirada a la política exterior de los EE.UU. después de la Guerra Fría ilustraría el poder de un Ejército para instalar a un hombre fuerte de la derecha impopular, desde Syngman Rhee en Corea del Sur hasta Pinochet en Chile".



Finalmente, Baumann destaca que Scar no murió por ser el villano, sino que por ser un estúpido, al provocar un desequilibrio tal en su administración que afectó incluso al ecosistema, todo esto en un corto periodo de tiempo.