Colo Colo y la U estarán disponibles en la demo de PES 2020

Konami confirmó la llegada de la versión demo del reconocido juego de futbol, Pro Evolution Soccer 2020, para el 30 de julio.

La versión de prueba podrá ser descargada en las consolas PS4, Xbox ONE y PC mediante Steam, que tendrá como novedad el superclásico chileno con Colo Colo y Universidad de Chile y que contará con un modo online y opción de edición.

Además traerá 14 equipos, de los cuales se conocen 11 por ahora y son Barcelona, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, además de los elencos nacionales, quedando tres equipos en sorpresa a la espera del anuncio.

La versión final de PES 2020 estará disponible el 10 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

