Coca Guazzini, Carmina Riego y Daniela Lhorente presentan 'Greta' y comentan la crisis de TVN

Las reconocidas actrices Coca Guazzini, Carmina Riego y Daniela Lhorente conversaron con Ciudadano ADN presentando su obra teatral "Greta", en cartelera en el Teatro Mori Recoleta.

"Greta" cuenta la historia de una madre (Guazzini), antropóloga retirada y recluida con su hija menor (Lhorente) que, el día del aniversario de la desaparición del padre, recibe la visita de sus hijas mayores (Riego y Katherine Salosny), desatando una crisis familiar que coincide con la varazón de la ballena favorita del padre.

"Es una familia disfuncional. Hablamos de la maternidad, de la no maternidad, de una familia que tiene diferencias, secretos, misterios. Y mientras está esta tormenta dentro, hay otra afuera con la ballena", adelantó Guazzini.

Lhorente, en tanto, contó que "mi personaje es crucial, provoca esta varazón y quiere que los conflictos se solucionen", y destacó que la obra reflexiona sobre los "temas que se van guardando y van quedando en nuestras almas, pero llega el momento de hablar".

El trío de actrices, a partir de los vínculos que muestra el montaje, aprovechó de hacer una reflexión sobre cómo somos los chilenos. "Somos bastante cerrados", dijo Guazzini, quien cree que la llegada de inmigrantes es una oportunidad para "abrirnos como sociedad, repensar quiénes somos y qué necesitamos". Riego la apoyó: "Una de las vergüenzas más grandes que deberíamos sentir no es perder con Perú, sino poner un avión para que haitianos se vayan porque son negros y son pobres. Si fueran suizos o alemanes les abriríamos las puertas", sentenció.

Las tres tienen una importante trayectoria en teleseries y formaron parte del elenco de la época dorada de TVN. Como tales, son voz autorizada para hablar del desarme de los elencos estables que ha causado la crisis televisiva. "Algunos actores vivieron durante un montón de tiempo privilegios -merecidísimos-, y hoy tienen una realidad más correspondiente al país que vivimos. Ser actor es intrínsecamente inestable", afirmó Riego. "En TVN de repente se fueron en una volada y se produjo una falla. Ahora está vacío, penan las ánimas", lamentó.

Guazzini, en tanto, consideró que el escenario es "doloroso, grave, no puede suceder, más allá de los contratos que es una situación nueva a la que nos tenemos que enfrentar, lo que me parece grave es que no se esté haciendo ficción", lamentando que BancoEstado retirara sus fondos de apoyo para el cine chileno. "Habla de un país que no pone la cultura en el lugar donde debe estar. Si no habláramos de tanta bala, de tanto narcotráfico, de tanto portonazo, crearíamos seres humanos distintos, que no solo van al mail a comprar", reflexionó.

Y ante la millonaria demanda que entablaron contra TVN por "despido injustificado" sus ex compañeras Amparo Noguera y Alejandra Fosalba, las actrices también tuvieron una opinión. "Yo acepté esas condiciones, eran tremendos sueldos, ahora se supo cuánto estaban ganando. Después de todo lo que vivieron no estoy tan de acuerdo, aunque respeto lo que quieran hacer", apuntó Daniela Lhorente. Similares palabras tuvo Coca Guazzini: "Me parece que están en todo su derecho, yo estuve 24 años y todos podríamos hacerlo porque los contratos estaban siendo aceptados, pero no eran legales. Aceptamos la ilegalidad". Carmina Riego también sostuvo que las demandantes "no están luchando porque necesiten su AFP, alcanzaba para autoimponerse, no es esa la pelea, pero están en todo su derecho".