Clientas plus size 'funan' a tienda de retail por innecesario regalo en sus compras

A través de redes sociales, varias mujeres plus size denunciaron a Forever21 por enviarles junto a su pedido un innecesario regalo: una barra de cereal baja en calorías y dietética.

Este gesto molestó a las clientas, pues habían comprado su ropa en la sección de talla grande de la tienda, por lo que se tomaron como una ofensa el comentado obsequio.

En Twitter una de las afectadas relató: "Bajé de una talla 24 (54) a una 18 (46), todavía soy una chica de talla grande, así que compré unos jeans de Forever 21. Cuando abrí el paquete observé que en el interior había una barrita Atkins. ¿Qué estás intentando decirme Forever 21, que estoy gorda y debo perder peso? ¿También le dieron estas barritas a las mujeres que no son plus-size?".

I went from a size 24 to 18, still a plus size girl, so I ordered jeans from @Forever21 Opened the package, when I looked inside I see this Atkins bar. What are you trying to Tell me Forever 21, I’m FAT, LOSE WEIGHT? do you give these to NON-PLUS SIZE WOMEN as well? pic.twitter.com/ds8kUTs7T7