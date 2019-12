Claudio Moreno, actor que personificó a Guru Guru: 'Fui adicto a la cocaína y lo perdí todo'

El actor Claudio Moreno, la persona detrás del conocido personaje Guru Guru, confesó en el último capítulo de Podemos hablar de CHV que fue adicto a la cocaína y el alcohol, lo que lo llevó a perder todo.

"Fui trasnochador por mucho tiempo (...) yo era adicto a la cocaína, y por ende, al alcohol, que son muy amigas. Me gustaba pasarlo bien, el carrete, la jarana, y a esto se sumó una serie de otros elementos: baja autoestima, baja confianza, querer verme de una forma, verme siempre bien", comenzó relatando.

"Estaba en una etapa de mi carrera que era figura, ganaba mucho dinero (...) para que se hagan una idea, yo en el año 1998-2000 ganaba mensualmente $14 millones", reveló.

Asegurando que primero invirtió el dinero en casa, vehículos y buenos colegios para sus hijos, "pero el desorden, las malas decisiones empezaron a generar no responder con los bancos, no responder con las deudas".

Debido a esto, terminó perdiendo su casa, los vehículos, los trabajos, a su esposa y su familia. "Yo lo perdí todo (...) muchas veces dormí en la calle, en una plaza, porque no tenía dónde estar", confesó.



Proceso de rehabilitación

El comediante estaba en un hoyo y "más allá no podía llegar, porque ya aparecen los pensamientos suicidas, los intentos suicidas, que uno no ve una salida, 'soy un cacho para todo el mundo, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres, para la sociedad'".

De igual forma, explicó que "aparte, dentro del pensamiento adictivo tienes otra connotación: 'soy la víctima'".

Pero, alguien lo ayudó: su hermano mayor, Pepe, quien le puso una condición: "'las decisiones las tomó yo', me dijo, 'tú aquí no tienes ningún poder de decisión'".

Finalmente, ingresó a un centro de rehabilitación. "Un año estuve ahí, completo. Aislado de la sociedad, del mundo, sin saber qué es lo que pasaba a fuera", relató.

"Ese año crecí más que los 40 y tanto que había vivido. Me pasó que me encontré a mí mismo, me armé de nuevo. El proceso es tan mágico que te desarman, y te arman de nuevo. Sacan todo lo malo y te dejan de nuevo", afirmó.

Concluyendo que "de ahí en adelante mi vida cambió, me conocí a mí mismo, mis fortalezas y todas mis debilidades, y aprendí a aceptarlas".