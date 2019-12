Claudia Schmitd y el fin de Intrusos: 'El espectáculo está en crisis por la situación país'

Claudia Schmitd es una de las panelistas más destacadas de Intrusos y suele contar con datos que generan revuelo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la modelo dejará de contar con ese espacio desde el 30 de diciembre, tras el anuncio de La Red que decretó el fin del programa.

Schmitd detalló a LUN cómo ella y su equipo se enteraron del fin del espacio. "Nos informaron que tras 13 años el programa salía de pantalla. Fue emotivo, pero no hubo lágrimas. Estoy en shock todavía, no nos esperábamos esta situación", señaló la panelista al citado medio.

La figura habló del contexto en el que termina el programa: "Es doloroso, claro, pero la televisión ha tomado un vuelco radical desde el inicio de la crisis. Tratamos de adaptarnos y tuvimos buena respuesta del público. No creo que el fin tuviera relación con el resultado que teníamos en pantalla".

Sobre su futuro laboral, Schmitd señaló que "la situación es durísima y existe una angustia permanente por la pérdida de trabajos. En mi caso, debo reinventarme y ver cuál será mi situación. No le hago asco al trabajo, escucho cualquier oferta. Como recién me enteré, no tengo nada pensado todavía".

La figura tenía planificadas vacaciones familiares para los próximos días.