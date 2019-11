Claudia Pérez: 'Si hubiera más cultura y más educación, habría menos cárceles y Fuerzas Armadas'

Además de tener una importante carrera como actriz de televisión y teatro, Claudia Pérez fue una de las impulsoras de la Ley de Artes Escénicas, para la cual "hicimos un diagnóstico, y los abogados lo traspasaron a un lenguaje técnico pero son nuestras demandas", según contó en entrevista con Ciudadano ADN.

Porque, para ella, usualmente para que estos efectos se usa un "lenguaje para que no entiendan. Nos quitaron la educación cívica, uno de los legados de la dictadura, y creemos que la política la hacen otros". Entonces, explicó que para esta ley "le exigimos al Estado un 2%, que es el mínimo, porque la cultura no es un gasto, es una inversión", agregando que "si hubiera más cultura y más educación, habría menos cárceles y menos Fuerzas Armadas".

Además de su labor gremial, Pérez participó -como gran parte de los chilenos- en las protestas masivas de los últimos días. "Un zorrillo me atacó directamente a la cara, estuve 10 minutos ciega", contó. Y sus hijas, según dijo, la han apoyado y acompañado, además de sufrir las consecuencias de la crisis. "Un día me llegó un mensaje de mi hija chica que decía 'ven a buscarme antes del toque porque me da miedo'. Se me partió el corazón, nunca pensé que me llegaría un mensaje así", contó.

"Mi hija se amarró las manos y dijo 'mira, estoy jugando a la tortura'", agregó, impresionada y dolida porque "empiezan a naturalizar algo que está ahí, y es muy fuerte". Por eso, cree que "hay que transmitirles que esto no es natural, que está mal y depende de nosotros sacar la voz para que se acabe".

La actriz también entregó su parecer sobre la situación social que llevó a este estallido que remeció a Chile. "Uno escucha el audio de la Cecilia Morel y dice 'dónde viven, cómo no son capaces de escuchar a la gente'. Me logra impresionar, nunca pensé que era tanta la lejanía". Por eso, considera que "ya se cortó el vínculo de representado con representante" y que "la clase política tiene que leer esto".

Por último, Pérez comentó el cómo se ha "puesto en el ojo del huracán a los actores por lo que ganan, que es un mito, y se quiere hacer pelear a los pares y a la gente que representa el sentir popular". La actriz hizo énfasis en que su gremio ha "puesto a disposición nuestras redes para lo que se necesite comunicar, sensibilizar y construir", finalizando con un llamado a "que se desmitifique esto de los sueldos millonarios de los actores y actrices. No es real".