'Ciudadano del mundo' trajo la cultura y la gastronomía de Guatemala

Un país pequeño pero con una riqueza natural e histórica gigante, que se está convirtiendo en uno de los destinos turísticos emergentes de Centroamérica. "Ciudadano del mundo", la columna viajera de los jueves en Ciudadano ADN, contó sobre los imperdibles a la hora de unas vacaciones en Guatemala.

Son precisamente bellezas históricas las que no se pueden dejar de visitar: la Antigua Guatemala, ciudad colonial y declarada Patrimonio de la Humanidad, el mercado de Chichicastenango en la localidad homónima, o la Quiriguá, un centro arqueológico perteneciente a la cultura maya, según contó José María Álvarez, representante de PTP Mundo Maya, operador receptivo de Guatemala.

Por su parte, la gerente general de Solways Chile, María Paz Gallego, aseguró que "tuve más que un viaje, una experiencia maravillosa", mezclando cultura y gastronomía, todo con un fuerte influjo maya. Sin embargo, no todo se trata de patrimonio. "En Guatemala tenemos muy buena infraestructura hotelera", aseguró Álvarez, quien invitó a vivir el que considera "un viaje vivencial".

Los panelistas también enfatizaron que, contrario a cierto imaginario de Centroamérica, se trata de un país tranquilo. "Yo no he sentido esa supuesta peligrosidad. Lo que pasa es que mucha gente se queda pegada en los años 80 o 90, cuando había una estructura terrorista importante, pero yo salía a las 11 de la noche, tomaba taxi y no sentí absolutamente nada", relató María Paz Gallego. De hecho, recordó que es muy poco común ver mendigos. "Una niña se acercó a pedirme y la mamá le dijo 'no, no pidas'. En Guatemala hay una pobreza honrosa".

Pero no se puede ir al Guatemala moderno pasando por alto la cultura maya, que por su intensidad y diversificación Gallego recomienda "tener un guía". Otro elemento que no se puede dejar pasar es su gastronomía, llena de platos tradicionales como guisos, además de mucha influencia francesa. La gastronomía maya, contaron los columnistas, se basa fuertemente en el maíz, que da desde diversos platos hasta bebidas energéticas.

El clima, según Álvarez, es "primaveral todo el año", con mínimas de 15 grados y un promedio de 25 grados. Hay lluvias entre mayo y septiembre pero son muy poco comunes en el resto del año.

Por último, el panelista contó que el escritor Mario Vargas Llosa "estuvo documentándose para su próximo libro, que se trata sobre Guatemala, y nosotros estuvimos apoyándolo. En octubre lo presenta, aunque aún no se puede contar mucho". También contó que "Arjona es un gran embajador de Guatemala, ya no vive ahí pero pasa periodos largos".

