Círculo de Cronistas Gastronómicos eligió la mejor empanada de Santiago de 2019

El Círculo de Cronistas Gastronómicos realizó –como todos los años– su ranking de las mejores empanadas de pino de Santiago, calificando a más de 60 de estos productos comprados en diversos locales de la capital como panaderías, amasanderías y supermercados.

La degustación se realiza a ciegas, esto es que los expertos solo prueban los alimentos sin ningún indicio o etiquetas del local que lo preparó. En esta ocasión participaron los cronistas Darío Córdova, Patricio Rojas, Macarena Achurra, Loreto Gatica, Pilar Larraín, Karla Berndt y Pilar Hurtado.

Estas serían las mejores empanadas de Santiago de 2019:

1.- La Punta, Avda. Manquehue Norte 1.910, Vitacura (Tel.: +562 2 954 0287)

2.- La Flor, Simón Bolívar 3116, Ñuñoa (Tel.: +562 3250 9164)

3.- San Luis, Manuel Montt 2283, Ñuñoa

4.- Bokato, Eliodoro Yáñez 2209, Providencia

5. La Mendez, Av. Las Condes 9571, Las Condes

6.- Cardamomo, Juan Enrique Concha 435, Ñuñoa

7.- La Tranquera, Av. Italia 1294, Providencia

8.- Da Dino, Av. Apoquindo 4228, Las Condes

9.- Panificadora Tobalaba, Av. Tobalaba 2101, Providencia

10.- El Remanso, Andalién 7330, La Florida







Los criterios de la cata piden una masa delgada, suave, consistente, ligeramente quebradiza (pero no seca ni que se desarme a la primera mordida), con suficiente manteca (ojalá animal), pliegues proporcionados (no toscos ni excesivamente gruesos); bien horneada (dorada, no quemada), y sin sectores crudos.

Respecto al pino el guisado debe ser jugoso, equilibrado, hecho con carne de vacuno de buena calidad, de preferencia picada, sin nervios o trozos de grasa (aunque es preferible una buena carne molida, que una carne picada de mala calidad); con cebolla de guarda picada en cubos (no fresca ni de verdeo); aliñado con comino, pimienta y ají de color (puede llevar también un poco ají, o incluso merquén, pero lo justo y necesario para que el guisado no se convierta en algo picante); con una aceituna negra entera por empanada (puede ser sin cuesco, pero ojalá no laminada), un trozo de huevo duro y, opcionalmente, pasas de uva; sin aglutinantes, como la maicena, ni agregados de perejil, apio, orégano y otros vegetales o hierbas.