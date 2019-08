Circuito Battles: una iniciativa para profesionalizar las batallas de danza urbana

Circuito Battles nace a cubrir la necesidad de los bailarines de danzas urbanas que se quieran dedicar a las batallas de freestyle. Así como en "Los Reyes del Parque", o en FMS, el baile, también tiene su rama competitiva de estilo libre. La novedad: en su séptima versión, incluirán batallas para niños y niñas.

La competencia se ha ido desarrollando gracias a la auto gestión y su organizador, Luis Duque, bailarín, profesor, miembro de Monstarz crew, declaró estar muy contento con el resultado indicando que "esto es un portal de crecimiento como competidores, como cultura hip hop y como bailarines urbanos".

La siguiente fecha se realizará el 31 de agosto y el 1 de septiembre, y es el cierre del año. Los premios contemplan viajes a otros campeonatos organizados en Perú y Argentina.

Martina, una bailarina de tan solo 12 años, a pesar de ser pequeña, se transforma en gigante al bailar y tomará el papel de jueza en las batallas. La bailarina se inició en su casa y a los 6 años empezó a bailar en la academia de los Power Peralta junto a Paulina Petiza Goldsack; además, estuvo en Mega participando en el matinal Mucho Gusto viviendo una increíble experiencia a su corta edad.

"Me siento muy agradecido al tener esta oportunidad, poder observar a los demás kids, tal como mis profesores me veían a mi es bacán. Es mi primera vez como jueza después de tantas batallas a las que he ido", afirmó; además, reconoció que "estoy algo nerviosa, pero confío en lo que me enseñaron mis profes para poder llegar bien", sentenció.