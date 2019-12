Cinco personas heridas por intentar obtener cupones de 5 a 10 dolares en mall de Australia

Cinco personas fueron enviadas a un hospital luego de que el centro comercial Westfield Parramatta en Sidney, Australia, lanzara cupones de descuento por Navidad.

El mall colgó en el centro del lugar bolsas con globos que contenían estos descuentos, lugar que se llenó de gente formándose una estampida en el momento en que se soltaron, según lo que se ve en los registros audiovisuales.

Además de los heridos, otras 12 personas fueron atendidas en el lugar presentando mareos, lesiones traumáticas en el pecho, cuello y espalda, todo por cupones valorados en 5 a 10 dolares según los medios locales, 3 mil a 7 mil pesos chilenos.

El grupo propietario de la cadena de centros comerciales, anunció que investigarán el incidente mientras analizan las circunstancias.

It was a stunt meant to keep the excitement going in the middle of a Christmas shopping marathon at Westfield Parramatta... Instead, dozens were injured when they were caught up in a stampede. @LizzyBryan1 #9News pic.twitter.com/6n3DxNlOAo