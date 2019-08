Christell Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas al hablar del ciberbullying que sufre

Este lunes, Christell Rodríguez ingresó a la competencia del Gran Rojo con una primera presentación que no tuvo los resultados esperados, pasando a capilla.

Por esta y otras razones, la legendaria participante de Rojo no se encuentra en su mejor momento. Es más, la cantante le confesó este martes a Roberto Van Cauwelaert que había algo que la tenía mal.

En esa línea, la joven contó entre lágrimas que lo que la tiene más triste "es un tema personal que tiene que ver con mi exposición. Es algo ajeno a la competencia, me estuve aguantando todo el día. Es algo que no me debería afectar, pero llega un punto de quiebre".

Este tema personal tiene que ver con las decenas de críticas que recibe día a día en sus redes sociales, donde sus seguidores la reprochan por su apariencia física.

"Sé que me la puedo, llevo muchos años luchando por una oportunidad y lo seguiré haciendo, porque es lo que amo", concluyó la joven, sacando aplausos entre el público y sus compañeros.

Christell es un gran talento..ella no está así por lo de la capilla,si no por la gente ociosa que se burla de su peso..solo decir,que la aplaudo por lo buena cantante que es y por lo buena comunicadora ..Vamos Christell ignora a los ociosos mala onda y mala clase. #GranRojoTVN — Marcela Lopez (@jm_marcela) August 14, 2019

Eres una grande Christell, todo el mundo se da cuenta de todo el amor y fuerza que has puesto en tu arte todos estos años.



Ojalá que esta competencia televisiva no merme tus energías tan lindas, y si pierdes fuerza un día, no te preocupes que tu LUZ es tu combustible 🤗 #Rojotvn — .·.Gabriela A.S.H.·. (@Gabri2013) August 13, 2019