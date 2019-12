Chris Martin de Coldplay admitió haber sido 'muy homofóbico' en su adolescencia

El cantante de Coldplay, Chris Martin, confesó en una entrevista con la revista Rolling Stone que cuando era joven tenía algunas dudas sobre su orientación sexual y, por lo tanto, era "muy homofóbico".

"Cuando era niño tenía una manera muy divertida de caminar. Me contoneaba un poco y eso me hacía ser muy homófobo porque pensaba que si eso me convertía en gay iba a estar maldito para la eternidad", comenzó contando.

En esa línea, explicó que "por aquel entonces solo era un chico descubriendo su sexualidad y me aterrorizaba esa idea".

"Todo se agravó cuando entré en el internado, donde un grupo de chicos bastante duros se pasaban el día diciéndome que definitivamente era gay y riéndose de mí durante años de manera bastante agresiva solo por mi manera de caminar", reveló.

Posteriormente, comentó que "yo no sabía si lo era o no, solo que no podía serlo porque estaba mal. Aquello me creó una terrible confusión interna y empecé a preocuparme de verdad. Entonces, cuando cumplí los 15, empecé a decirme que si era gay todo iba a estar bien. Y de repente todo paró de la noche a la mañana. Fue muy interesante: todo cambió desde el momento que asumí que no pasaba nada si era gay".

"No sé si fue que me dejaron de preocupar las burlas. Realmente no lo recuerdo. Solo sé que según iba creciendo y conocía más mundo pensaba que muchos de mis héroes eran homosexuales y que aquello no cambiaba nada. Sentí un gran alivio", concluyó.