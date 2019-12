Chiqui Aguayo presentó a su bebé en TV y reveló detalles de su maternidad

Este martes, Chiqui Aguayo visitó a sus compañeros de Buenos Días a Todos para presentar a su pequeña hija Amal.

En la visita, la comediante contó detalles sobre la pequeña de tres meses, asegurando que desde que ella nació, "cambió todo, ustedes saben que yo no estoy tan sensible, ahora sí. Como que he visto las cosas de otro lugar, en el fondo uno se pone mas insegura, no te vaya a pasar algo a ti, o que le vaya a pasar algo a ella. Una mira las cosas de otro lado".

En esa línea, contó que gracias a la maternidad ha aprendido a ver las cosas desde otra perspectiva. "Por ejemplo, con todo esto del estallido he pensado mucho en las mamás de las personas heridas, la empatía es otra", explicó.

Luego de esto, la humorista le comentó a sus compañeros que le costó dejar la clínica después del parto, ya que sufrió algunas complicaciones.

"Me costó todo. Dar pecho, no era que no me salía, era poco. También las dudas que uno tiene, si come bien, si hay que darle o no", explicó.