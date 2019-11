Chiqui Aguayo celebró los dos meses de su hija con tierna postal en Instagram

La comediante Chiqui Aguayo enterneció a la web con una postal de ella y su pequeña hija, quien nació hace dos meses.

A través de Instagram, la panelista de Muy Buenos Días escribió: "Dos meses de amor, llenos de miedos y aprendizajes. Lo bonito de la maternidad, nada es como te lo imaginabas, no he dormido, no me he atrevido a llevarte a las marchas… Pero me quedo aquí llenándote de besos y de abrazos, contándote cómo un grupo de niñes preciosos empezaron a pavimentar el camino a un Chile más justo en el que podrás crecer".

Luego, agregó: "Gracias a todas las mamás que me escriben para darme consejos y compartir sus experiencias".

"Piñera podría hablar más tempranito, que me despierta a la bendición", finalizó.