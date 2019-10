Chino Ríos entregó sincero mensaje sobre el porqué no se ha referido a la crisis nacional

Marcelo "Chino" Ríos se refirió a la situación actual de Chile con un sincero mensaje a través de sus redes sociales, donde explicó por qué no había hablado antes.

"He visto a través de las redes sociales lo que está pasando en Chile y, si no he opinado nada, es porque no quiero ser irresponsable. No estoy ahí y tampoco me quiero subir al carro de hablar sobre la desigualdad, porque sería muy cara de raja de mi parte por todo lo que tengo", partió explicando.

En esa línea, el exnúmero uno agregó que "en este momento estoy muy desconectado porque ando en un viaje de pololos con mi señora y, así como no sé qué puede pasar mañana, me encanta compartir mis buenos momentos con la gente que me sigue".

"No me queda más que compartir mis buenos momentos y desearle lo mejor a mi país", finalizó.