Chino Navarrete contó su batalla contra el cáncer y pidió ayudar para costear su tratamiento

Hace algunos días, el comediante Jorge "Chino" Navarrete grabó un video en el que solicitó donaciones monetarias que le permitan pagar el tratamiento de su cáncer de próstata, el cual le diagnosticaron hace 10 años.

Sobre esto habló este lunes en Buenos Días a Todos, donde comentó que su tratamiento cuesta cerca de 4 millones de pesos al mes, y que una parte de ellos son financiados por el sistema de salud público.

En conversación con el panel, el humorista contó "a mí me da pudor escuchar el video (que compartió la semana pasada) porque yo fui de los que le prometí a mis hijas que jamás me verían pidiendo 'un cinco', porque resulta que yo vine a dar alegría a esta vida, no pena".

En esa línea, sostuvo que varios de sus colegas lo incentivaron a realizar este video para que la gente le agradezca a él por tantos momentos de risa.

Además, indicó que producto de su enfermedad ha perdido algunos trabajos, por lo que sus ingresos económicos son cada vez menores. "Todo el mundo cree que yo estoy muriendo y se me acabaron las pegas. Yo no les puedo cargar las matas a mis hijas", indicó.

Al ser consultado por su tratamiento, Chino Navarrete señaló que "elegí una droga en vez de la quimioterapia", asegurando que "no me gusta, porque yo amo la vida (...) Ni siquiera quiero que las células malas sean atacadas, porque yo las puedo revertir con mi amor".

"Es mi amado cáncer, no lo puedo maldecir si está en mi. Yo creo que eso es lo que ha remitido un poco el cáncer", expresó.

Finalmente, señaló que "cada uno es el eje de su sanamiento (...) Usted tiene la oportunidad de recuperarse como yo lo he hecho".

Revisa la entrevista completa aquí.