China Suárez aclaró su situación con Benjamin Vicuña: 'Está todo bien'

Una nueva polémica es la que enfrentan Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña en Argentina, luego de que la periodista Marcela Tauro revelara un supuesto quiebre amoroso entre la pareja de actores, esto a propósito de un supuesto mensaje de Carolina Ardohaín en el teléfono móvil del actor nacional (expareja de Pampita).

Luego de que ambos salieran a desmentir los rumores, la presión de la prensa y la preocupación de sus seguidores, hicieron que "China" Suárez compartiera un video en su cuenta de Instagram para aclarar la situación.

"No iba a contestar, pero como se fue agrandando, la verdad no tenía ganas de callarme. Cuando era más chica era más de esconderme o no decir nada porque no sabía cómo manejarme. Ahora crecí, me siento más yo que nunca, ¿y por qué no hablar si es mi personalidad?", partió aseverando.

La actriz, lejos de apagar el fuego con agua, dirigió sus dardos contra Marcela Tauro: "tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tu versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No tengo que explicártelo a vos, ni a nadie. No ando revisando teléfonos. No me importa lo que hace el otro de su vida".

"Está todo bien (con Vicuña), lo aclaro y Marce (Tauro), si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice: 'No tengo batería', y después no se atiende. Así que si te llamo y te escribo, atendeme y hablamos", cerró.