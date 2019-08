Chileno contó cómo una deuda de contribuciones golpeó su vida: Esta sociedad es capaz de enfermarte

A través de su cuenta de Twitter, el usuario Rodrigo Castañeda (@rigoandroid), compartió el duro momento que atraviesa por las deudas y la cesantía, además de mostrar cómo una regularización de contribuciones podría poner en riesgo la forma que encontró de salir de sus problemas económicos.

A través de un hilo en la red social que se volvió viral, comenzó a narrar su situación. "La cesantía y las deudas me han obligado a tomar la determinación de vender mi departamento y así salir de todas las deudas y comenzar nuevamente con lo que me quede", escribió.

"Consciente de que no había pagado las contribuciones durante tres años, fui a la @tgrchile (Tesorería General de la República) y comprobé en carne propia lo que es la discriminación y el maltrato", aseguró. ¿Por qué? Consultó cómo regularizar una deuda de un millón setecientos mil pesos, a propósito de recientes reportajes al respecto y al trato que reciben los más ricos, llevándose una desagradable sorpresa: solo le pueden descontar una pequeña parte.

En otro tuit, declaró que "la respuesta de la abogada que me atendió, fue que ellos solo recaudan y que el @SII_Chile es quién tiene la responsabilidad de cobrar y llevar a cabo acciones judiciales".

"Debo un millón de pesos, entre el departamento, bodega y estacionamiento, pero con intereses son más de 1.7 millones, a lo cual y tras suplicar clemencia me descuentan 297 lucas", añadió. "Entiendo mi situación de deudor. Lo que no comprendo y me molesta es la calidad de ciudadano de 4ta categoría que se me da. Mi departamento mide 58m², hay quienes tienen casas con 1.440m² CONSTRUIDOS y pagan menos que yo", admitió respecto a su propiedad, ubicada en la comuna de San Miguel.





En conversación con ADN.cl, Castañeda reveló que, tras la serie de mensajes, lo contactaron desde comunicaciones de Tesorería para ofrecerle una reunión con el jefe de cobranzas de la entidad. "Fue muy buena", admitió, pero por "la normativa, el reglamento", no fue posible acceder a un mayor descuento.

"Partiendo de la premisa simplificadora de que a un multimillonario le descontaron la totalidad de una deuda de contribuciones, y a un ciudadano común, enfermo, cesante, no le pueden descontar nada más de lo que ya está establecido por norma, eso ya sitúa la discusión en otro lado", manifestó el relacionador público, esperando que, si su situación continúa volviéndose viral, la recientemente asumida tesorera general, Ximena Hernández, pueda explicarle en persona "por qué no puedo acceder a los mismos beneficios que el ciudadano Sebastián Piñera".

Además, en su serie de mensajes, contó las consecuencias si es que no regulariza la situación. "Sin las contribuciones pagadas, el banco de la parte compradora (con quién ya firmé promesa) puede rechazar la operación y eso pone en riesgo lo que ahora es mi única opción de volver a salir adelante", ilustró, contando además cómo la situación ha deteriorado su salud, a tal nivel que narró cómo se rompió una muela por bruxismo.





"Entre los estragos que causa la depresión y la falta de recursos, comienzas sin querer a alimentarte pésimo y eso se nota en todo tu organismo, comienzas a tener alteraciones severas de tus ciclos de sueño, esta es la segunda muela que se me quiebra durante este difícil proceso. A ese nivel es capaz de enfermarte esta sociedad desigual. Yo soy una persona preparada, con carácter, con educación. No quiero ni imaginar lo que les sucede a quienes por falta de educación y de redes se ven aún más vulnerados. Cómo se deben sentir. Después los políticos critican los niveles de violencia que se ve en algunas marchas o conmemoraciones importantes", reflexionó.

¿Qué viene ahora para Rodrigo Castañeda? "Considerando que tengo que vender mi departamento rápido y no puedo poner en riesgo esa transacción, creo que solo me queda hacer lo imposible por reunir el dinero, no se cómo eso sí".