Chef Fernanda Fuentes nuevamente estuvo hospitalizada: preocupó bastante a sus seguidores

La exjueza de MasterChef Chile, Fernanda Fuentes, preocupó a sus seguidores de Instagram al estar "virtualmente desaparecida" por varios días. Esto, porque nuevamente estuvo hospitalizada.

A través de la red social, la chef escribió: "¡Hola hola! Para los que me han extrañado y mandado miles de mensajes de que dónde ando, aquí estoy de regreso. Les cuento que estuve otra vez hospitalizada. La verdad me ha costado mucho estar bien, porque me dieron cuatro enfermedades a la vez y tuve una recaída en los últimos días que me tuvo fuera de pistas".

Además, aseguró que "hoy me siento súper", agregando que "es muy complejo estar quieta y en reposo para quien está siempre activa trabajando todo el día. Los quiero mucho".

Recordemos que hace unas semanas, Fernanda había contado que estuvo hospitalizada por 10 días durante sus vacaciones.