'Chascas' Valenzuela explicó por qué no puede traer a su hija a Chile: 'Podría tener problemas'

A propósito de los avances en la legislación del matrimonio igualitario, que se concretó este miércoles con la aprobación de la idea de legislar en el Senado, el escritor José Ignacio "Chascas" Valenzuela compartió una sentida reflexión en sus redes sociales.

"Uno de mis más profundos deseos es poder llevar a Chile a mi hija Leonora para que conozca a parte de su familia que, además, muere por verla cara a cara. El problema es que las leyes chilenas no me permiten hacerlo", escribió el guionista en su cuenta de Instagram.

La legislación chilena no reconoce el certificado de nacimiento de la pequeña, en la que figura el escritor y su esposo Anthony Ortega como padres. Ya que aún está en carpeta el proyecto de adopción homoparental en el Congreso, hasta la fecha las leyes sólo reconocen la existencia de padre y madre, por lo que la pequeña de casi un año no podría salir de Chile.

En esa línea, Valenzuela emplazó a quienes están en contra de los debates a favor de la diversidad sexual. "Si usted es de los que vota por políticos que están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, por más amigo mío o cercano que sea, no me hable más. Punto. Olvídese de mí. No me vuelva a dirigir la palabra ni mucho menos se atreva a mandarme buenos deseos para mi hija o se alegre por alguna novedad que yo cuente sobre ella", manifestó.

"Quédese en el pasado, con sus miedos, prejuicios e ignorancia, que yo seguiré caminando feliz por el siglo 21. ¡Harto estoy de las dobles caras y de los que pretenden controlar hasta lo que pasa entre mis sábanas!", concluyó el guionista.

En la fotografía que acompaña esta reflexión aparecen Valenzuela, su esposo y la pequeña Leonora en su coche, con Time Square de fondo.