César Hidalgo, experto en Big Data: 'Es importante ver estas técnicas no como un todo'

Diversos comentarios de expertos han surgido en torno al informe Big Data que entregó el Ministerio del Interior a la Fiscalía, vinculado a investigaciones sobre presuntas influencias extranjeras en el estallido social. En el documento aparecen personalidades locales, medios internacionales e incluso el K-Pop.

César Hidalgo, físico y académico de la Universidad de Harvard, conversó con Superciencia acerca de las definiciones del Big Data: "Se refiere al uso de grandes volúmenes de datos en general, administrativos o creados con otros fines para hacer análisis".

Respecto de si el informe es concluyente, argumentó que "obviamente uno no puede usar datos de Twitter para hacer diferencias sobre la población, pero uno sí puede hacer diferencias sobre Twitter usando datos de Twitter y eso no es irrelevante, porque Twitter es una plataforma que tiene mucha influencia. Es importante ver estas técnicas no como un todo".

Escucha el audio completo aquí.