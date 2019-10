Cercano con el público: Así fue el regreso de Seal a Chile

Un concierto íntimo, cargado de energía y muy cercano con el público fue el que presentó Seal este martes en el Teatro Caupolicán, tras sus presentaciones en 2008 y 2011 en Movistar Arena.

El destacado artista británico comenzó su presentación a las 21:08 horas, con ocho minutos de retraso, con su tema "All I Know Is Now", emocionando a los presentes que vibraron con el tema apenas comenzó.

Durante su show, el cantante interpretó clásicos como "Prayer for the dying" y "King From a Rose". Además, sorprendió a los presentes con el cover que le realizó a la canción "Rebel Rebel" de David Bowie.

En la presentación, el inglés con ascendencia nigeriana se tomó varios momentos para acercarse a los presentes, tomándoles la mano, abrazándolos y preguntándoles acerca de su vida.

Es más, Seal comentó que todas las personas presentes "venimos del amor" y que al final del día "hay más gente que siente como nosotros que las personas negativas". "Lo que tenemos que hacer es conectarnos", agregó.

Tras estas palabras que desataron la euforia de sus fans, el músico cantó uno de sus grandes éxitos de los noventa: "Future Love Paradise".

Finalmente, a eso de las 23:00 horas el artista cerró su tercer espectáculo en Chile con "Crazy", una de sus canciones más conocidas.