Cena, regalos y el amigo secreto: Encuesta muestra cómo celebran la Navidad los chilenos

A pesar del estallido social que comenzó el 18 de octubre del presente año, y al verse afectada la economía y ánimos del país, ¿cambiará todo esto la celebración de la navidad tomando en cuenta todo lo que ha pasado?

Según un estudio de Bare Internacional, un 94% de los chilenos asegura que celebrará esta fecha especial y de ese pequeño porcentaje que no celebrará la Navidad, un 67% asegura que no lo hacen por creencias religiosas; mientras que el restante indica que es una fiesta comercial de la cual no están dispuestos a celebrar.

De los que celebran la navidad, el 86% de quienes tienen hijos aseguran que estan dispuestos a realizar regalos mientras que el 9% no tiene certeza de poder regalar esta navidad. Asimismo, el 19% ya realizaron sus compras navideñas y de ellas, solo un 59% logró adquirir lo que deseaba obsequiar, mientras que el resto compró opciones similares.

¿Que pasa con la cena navideña? El estudio indica que el 93% indica que si realizará la comida en la noche del 24, mientras que el resto no. El 57% de estas personas ya tiene claridad donde se realizará la cena durante la noche buena y el 80% señala que se realizará en su hogar.

Entre las maneras alternativas de obsequiar se impone la dinámica del amigo secreto. El 77% de las personas tiene participación en algún juego de amigo secreto. Un 21% está participando en dos sorteos simultaneos incluyendo el juego familiar (40%) lo que supone un gran ahorro a la hora de obsequiar.

Entre otras llamativas acciones en esta fecha, los consultados señalaron: