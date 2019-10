Catalina Palacios recibió innecesario comentario en Instagram tras posar en bikini

Esta semana, Catalina Palacios compartió una fotografía de hace dos años, en la que aparece luciendo sus seis meses de embarazo con un bikini celeste.

En la publicación, la actriz escribió: "Mi hija esta próxima a su cumpleaños y encontré esta imagen que me llena de amor!! Cuando tenía seis meses de embarazo, cuando tenía a mi lucesita adentro mío".

Tras compartir la postal, una usuaria le comentó: "Di la verdad rosa, subiste la foto para demostrar que tenias 6 meses de embarazo y no se te notaba nada, ni una estría, ni guata nada… El ego está en todos Namaste".

Pese a que Catalina no suele responder a estos comentarios, esta vez sí lo hizo y lo hizo de manera categórica: "Amiga, no estoy embarazada, esa foto es de hace dos años atrás, y esa es la guata que tenía, no otra, no la voy a esconder para sorprenderte ni convencerte de mi ego bajo mi alto ni nada, soy feliz y libre, no estoy pensando en tu mente, aun no te conozco, mi hija cumple años en pocos días y quise subirla, no quiero tener un motivo que sorprenda a alguien para hacer lo que quiero en mi propio instagram, cariños para ti!!".