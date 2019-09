Catalina May, Martín Cruz y su podcast 'Las raras': 'No buscamos competir con la radio'

Ya va por su cuarta temporada, cuyo primer capítulo acaba de ser estrenado, y para este jueves se espera el segundo. "Las raras" es uno de los podcasts chilenos de mayor repercusión en Latinoamérica, y sus creadores, la periodista Catalina May y el ingeniero en sonido Martín Cruz, estuvieron en Ciudadano ADN dando detalles de esta nueva entrega y reflexionando sobre el crecimiento de este formato.

Catalina May definió el formato como "periodismo narrativo sonoro", donde las crónicas de no ficción se cuentan a través del audio con la música como un elemento más de la narración. "No entendemos la música como un relleno", aseguró. De hecho, hoy "Las raras" cuenta con la colaboración de Andrés Nusser en la banda de sonido original.

"Ana y el sexting" es el nombre del capítulo de estreno de esta nueva temporada, que cuenta "una historia que nos encanta poder contar", según May. Se trata de la experiencia de una mujer mexicana, hoy de 23 años, que a los 16 sufrió una filtración de fotos íntimas por parte de un exnovio, y logró cambiar la legislación de su estado (Yucatán) para penalizar la pornovenganza.

Temas que, según May, tienen que ver siempre con "historias de libertad, que desafían las normas o el status quo". Una definición amplia que les permite hablar de temas como el arte, la crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos o el feminismo. "Gran parte del trabajo es encontrar las historias y hacerlas suceder, no es tan distinto a lo que hace cualquier periodista", aseguró. Una propuesta que los llevó a ser los únicos latinoamericanos seleccionados en el Google Podcasts creator program, iniciativa destinada a desarrollar y otorgar herramientas para que propuestas novedosas pudieran crecer.

May y Cruz comenzaron en 2015 a producir este podcast que debutó en las redes en 2016. Una época donde "había industria afuera, pero en español todavía no, estaba todo por hacerse", según recordó Cruz. Hoy, en cambio, "se está abriendo un mundo de posibilidades para contenido de calidad y para distribuirlo de forma gratuita por internet. La gracia es que uno puede hacer lo que quiera, desde juntarse a conversar hasta contar una historia como documental. Las posibilidades son infinitas".

Y aseguran que no compiten con los grandes medios, que ya han desembarcado en el mundo del podcast. "Esperamos que produzcan contenido de calidad para que la gente se entusiasme con el formato", afirmó May. Cruz, en tanto, aclaró que, dado el carácter narrativo del proyecto, tampoco pretenden competir con la radio. "La radio siempre va a mantener el hecho de estar ahí, en vivo. Los podcasts no buscan eso".

La evolución del podcast en los últimos meses, concuerdan ambos, "está muy ligada a las tecnologías que lo permiten", a propósito de la arremetida de gigantes tecnológicos como Spotify en el formato. Y que también ha ido de la mano con una "tarea constante en la búsqueda de historias", según cuenta May. De hecho, para eso hoy cuentan con colaboradores internacionales, ya que "Chile no es el país donde más nos escuchan. Primero está México y Estados Unidos".

Las Raras puede escucharse en lasraraspodcast.com, y en plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcasts o Radio Public.