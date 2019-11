Cata Pulido tras viralización de incidente con Carabineros: 'Fue una mariconada'

Nuevos detalles en torno a la polémica que protagonizó con Carabineros reveló Catalina Pulido, en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.



Al respecto, la otrora actriz comentó que la situación se le fue de las manos, tanto el hecho mismo como las repercusiones.



"Encuentro fue sobreactuado. Me censuraron, no pude dar explicaciones (en La Red) porque tenía un contrato. No vieron todo lo que pasó. Después se rieron mucho de mi lesión. Hablaron estupideces", comentó, añadiendo que “una excompañera se mandó una declaración súper desafortunada”.



A su juicio, la viralización del incidente "fue una mariconada. Después de ser el mejor soldado, se me castigó de tal forma. Eso fue muy duro. Me tenían con un bozal. Nunca tuve un problema con Carabineros. Fue un mal día y punto".



En cuanto a su renacer, Pulido reveló que fue gracias al apoyo de Patricia Maldonado que pudo salir adelante.