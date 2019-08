Cata Pulido tras su detención: 'colapsé, pelé el cable y ahora estoy en la conducta regular'

Tras la polémica y viralizada detención de Catalina Pulido, la actriz volvió a aparecer en televisión. Esta vez, como invitada de No Culpes a la Noche de TVN.

En conversación con los animadores, la intérprete analizó el polémico episodio que le valió su desvinculación de Intrusos de La Red. Primero que todo, Pulido abordó las críticas y cyberbullying que recibió, señalando que "la gente es súper dura, es súper mal educada, es súper poco empática".

Eso sí, Catalina destacó que hubo un gran grupo de personas que la apoyó: "También recibí harto cariño desinteresado, que eso también me ha llenado harto y una súper buena recepción en el café concert. No me queda otra", contó.

"Yo estuve un ratito ahí en el fango pero me dura poco, yo no soy una mina depresiva, soy super tirá pa arriba, de hecho creo que ese es mi gran problema, que no enfrento mucho los problemas", agregó.

También aprovechó la instancia para hacer un mea culpa y reconocer su error: "Ahora me estoy haciendo cargo porque sí, colapsé, pelé el cable y ahora estoy en la conducta regular", manifestó.