Cata Pulido reveló ser víctima de abuso: Una persona lleva 21 años haciéndome la vida imposible

Este viernes, Catalina Pulido fue invitada a Bienvenidos, donde habló sobre su polémica detención en la que se negó a entregar sus documentos de identificación a Carabineros, lo que generó una serie de memes y burlas en redes sociales.

Pese a que ya pasó más de una semana del viralizado incidente, aún sigue dando de qué hablar, por lo que la expanelista de Intrusos quiso referirse al tema. En esa línea, Pulido aclaró que "tengo vergüenza, mucha vergüenza".

Además, explicó que ese día estaba muy alterada: "Debo asumir que estoy pasando por procesos de vida importantes. Tengo una persona muy cercana a mi entorno que durante 21 años se ha dedicado a hacerme la vida imposible… y colapsé", señaló.

Posteriormente, comentó que ese día "colapsé, colapsé. Siempre me he mostrado súper firme, segura. Es un mecanismo que tengo, necesito mucho ponerme la coraza antes de mostrarme frágil, pero soy una persona frágil, soy un ser humano, me equivoqué, erré".

Mientras explicaba el momento, la actriz sostuvo que actualmente "no me hace bien ver las imágenes, porque revivo las situaciones. La verdad es que tengo mucha vergüenza".

En la conversación, Sergio Lagos le preguntó si es que el problema familiar que mencionó habría gatillado en su forma de actuar frente a Carabineros, donde ella respondió que la situación pasa "hace muchos años".

En esa línea, Pulido asumió que "tengo que tener una terapia". "Estoy muy mal, perdón. Siempre he enfrentado los problemas con mucha fortaleza pero… me voy a volver loca. El quedarme sin pega es una gran carga para mí, además a mí no me ayuda nadie. Aparte de otras agresiones sufro violencia económica", manifestó.

Si bien no quiso ahondar en detalles, contó que "tema familiar, involucra a la gente que más quiero, pero tiene que ver con una persona que no tiene nada que ver conmigo sanguíneamente. Me alejé de esa persona por las constantes agresiones, pero ahora ya se han dado de forma reiterativa con el resto de mi familia y eso no tiene a todos mal".