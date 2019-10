Cata Pulido es repudiada por denunciar que botillería subió sus precio en medio de la crisis chilena

Catalina Pulido se llenó de comentarios negativos al protagonizar una nueva polémica a través de redes sociales.

Esto, porque la expanelista de Intrusos acusó que una botillería, a la que va siempre, había subido sus precios en un 50% desde que estalló la crisis social y política en Chile.

Junto a una fotografía del local, Pulido escribió que "la gente cansada (y me uno) de que nos metan… A esta botillería les compro mi tabaco y los filtros todas las semanas. Ya era cara, pero bueno… Hoy voy y subieron los precios un 50%. Que se sepa y que se deje de abusar de la gente!!! @donfritz.botilleria".

Minutos después respondieron desde la botillería, asegurando que "es absolutamente falso lo que publicas. No hemos subido ninguno de nuestros precios ninguno. Te lo pueden corroborar todos nuestros clientes".

"Si no tienes donde hacer polémica y llamar la atención, búscate a otro. Abre en tus comentarios, para que la gente pueda responderte con bases reales. Es una locura querer hacer polémica en días como estos", agregaron.

Posteriormente, Catalina subió a sus Stories pantallazos de una conversación que tuvo con los administradores del local, para dejar en evidencia que la trataron de "loca".

Luego de esto, la botillería le quiso poner fin a la polémica con la excomunicadora, a quien echaron de La Red por su conflicto con Carabineros, subió una serie de pruebas que demuestran que las acusaciones son totalmente falsas.

"Por favor. Es una broma? Apareció en la cuarta la polémica. Aquí está la prueba que @catralitavikinga no ha sido capaz de subir a sus redes. No hemos subido ningún precio, están todos iguales. Hay cosas que no podemos vender más baratas, claramente por nuestros costos. Aclaro esto, única y exclusivamente, por que somos una Pyme de mucho esfuerzo como muchos otros chilenos. Agradezco a @lacuartacom por poner tal cual como fue y que al mismo tiempo corroboren que la noticia es falsa".