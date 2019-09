Cata Palacios confundió a sus seguidores de Instagram con fotografía del recuerdo

La exchica Mekano, Catalina Palacios, confundió a sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía del recuerdo.

Esto, porque en la postal escribió: "Tenía 19 se supone que me arregle para postular a algo de modelo por que quería trabajar, se me olvido maquillarme los ojos jajajja bueno les cuento que no quedé en ese trabajo ni en ninguno de modelo jamás jajjajaja".

La confusión se generó porque muchos de sus fanáticos le cuestionaron su edad en esa foto, asegurando que no se veía de 19, sino que mucho más pequeña.

Es más, algunos de ellos le comentaron que se veía de 12 o de 15, pero no más grande que eso.