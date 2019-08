Carolina Varleta incursiona en teatro musical con 10 actrices en 'Las Madonnas': 'Somos muy sororas'

La actriz Carolina Varleta está destacando en la teleserie de Chilevisión "Gemelas" y en los programas "Pop corn" y "Mesa para dos" de FM Dos, pero además en las tablas, con la obra de teatro musical "Las Madonnas", uno de los grandes éxitos de la temporada, de la que contó detalles en entrevista con Ciudadano ADN.

En "Las Madonnas", montaje a cargo de Los Contadores Auditores, once mujeres, a través de los grandes éxitos de Madonna, cuentan particulares vivencias de sus personajes. Una obra que, sin ser biográfica, tributa al legado artístico de la "chica material".

Varleta es una de ellas. "Somos once actrices en el escenario dándolo todo: cantamos, bailamos y actuamos. Los Contadores tienen esta mirada aguda e hicieron el texto. Para mí esta obra es magistral", expresó.

Varleta aseguró que se ha reencontrado con la música de una cantante que "en mi época de infancia era un referente, porque siempre fue rupturista, un paso más adelante. Ahora la perdí un poco, pero es impresionante". En el montaje, contó, le toca interpretar en escena el tema "Erotica", en medio de un club de mujeres mayores en un club de lectura erótica donde "yo soy la que lleva la delantera y les enseño cómo encontrar el placer" en una experiencia que define como "maravillosa y delirante".

La actriz contó que "me preguntan si es muy terrible" que 11 actrices compartan escenario, "pero al contrario, somos muy sororas". Eso sí, asegura que la experiencia de mezclar teatro y música ha sido, además de enriquecedora, es "bastante exigente. No tengo ese don maravllloso de la voz, pero tengo algún tipo de oído. Le pongo empeño", aseguró.

Admiradora confesa de Los Contadores Auditores ("tienen muchos referentes, se ven todas las series. Tienen una máquina en su cabeza"), Varleta está muy entusiasmada con el desarrollo que el teatro musical está teniendo en Chile. "Uno va a Argentina y es algo completamente profesional. Aquí también, cada vez más". Porque, además, y ante los tiempos de incertidumbre que se viven en la televisión abierta para los actores, "hay que ir reinventándose y descubriendo nuevos caminos. Estamos viviendo una época de transición muy complicada. Ya no son los tiempos de antes".

Por lo mismo, se declara sorprendida por el éxito de "Gemelas", la teleserie de Chilevisión donde forma parte del elenco, y que se grabó el año pasado. "La recepción no la esperaba. Ha sido un exitazo. 16, 19 puntos, como están las cosas hoy en día, es maravilloso".

Sobre este retraso en su estreno, la actriz consideró que "antes no era el momento, habían muchas producciones de suspenso, estaban pegados en eso y la íbamos a perder. Pero entró justo en el momento en que tenía que entrar".

En la producción, Varleta interpreta a Estela, una joven corista del grupo de cumbia ranchera donde participa Luchita, una de las gemelas que encarna Paloma Moreno, y aprovechó de destacar que "el mérito de esta teleserie es que los actores tocan instrumentos de verdad y nosotros cantamos de verdad".

Para ella, sin embargo, "no todo es televisión", agradeciendo que el panorama creativo actual brinda múltiples oportunidades a los actores. "Hay mucha materia prima, están sucediendo cosas, y además todo esta cada vez más exigente", confiesa. Mientras se dedica a la radio y al teatro, cuenta que "la gente te pregunta '¿y la tele?', porque es lo que más se puede ver, pero hay muchas más cosas".

Pero su desafío más nuevo, dice, es su reciente maternidad, la que califica de "un despertar". "Yo soy mamá ahora de adulta, no fui la mamá joven. Entonces es pasar a otras etapas. Viví mi soltería, viajé, pude desarrollar mi carrera y la maternidad vino después, y es rico porque tengo una madurez distinta".

"Me llamó la atención la cantidad de madres que te dicen 'la maternidad es lo peor' porque lo viven de una manera muy neurótica, pero yo me la quería tomar con paciencia y amor. No entré en ese círculo espantoso de ‘estoy agotada’, aunque lo estoy", confesó.

"Filipa tiene unos abuelos fantásticos", dice, a propósito de que Varleta es nuera del astrólogo Pedro Engel. "Él es una persona de verdad, un ser humano muy respetuoso, no es de esos suegros invasivos", dice, feliz de estar pudiendo "crear familia, crear mi tribu".

Y a futuro, su plan más inmediato es la gira a regiones de "Las Madonnas". "Estoy muy abierta a proyectos. Nunca me ha faltado trabajo, siempre voy destapando cajas de sorpresas y van apareciendo desafíos", finalizó.