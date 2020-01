Carolina de Moras reveló que sufrió compleja enfermedad que la llevó a convertirse en deportista

La animadora Carolina de Moras reveló que sufrió una compleja enfermedad a los 8 años, la que la hizo volverse una apasionada por el deporte.

"Me puse a hacer deportes porque soy operada del pulmón. Me sacaron un pulmón. Cuando tenía 8 años me sacaron uno y ahí empecé", expresó a LUN.

"He sido deportista toda mi vida. Fui atleta muchos años, en toda la época del colegio, en el Osorno College. Competí en torneos nacionales. Corría 800 metros y hacía salto largo. Después entrené en la selección de la Católica. Luego me dediqué al mundo laboral, pero siempre he hecho mucho deporte. Lo hago en verano y en invierno, todos los días. Los domingos me levanto y voy al cerro, salgo a trotar o ando en bicicleta", explicó.

Asimismo, confesó que lo que hizo que perdiera su pulmón fue que "tuve una infección pulmonar y me lo tuvieron que sacar. No he tenido problemas, al contrario, porque con el deporte desarrollé mi capacidad pulmonar de forma normal".

Finalmente, la modelo destacó que "todos los deportes me encantan. Me gusta aprender cosas nuevas y probar mis límites. Aprender las disciplinas de forma correcta, aunque no quiero ser campeona mundial de nada".