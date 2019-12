Carmen Romero y Paulina García presentan Santiago a Mil: horarios y precios adaptados a la crisis

En un momento convulsionado por la crisis social que ha permeado el estado de ánimo del país y cambiado muchos de sus hábitos, Santiago a Mil 2020 "sigue en pie con sus actividades", según anunciaron la actriz Paulina García y su directora, Carmen Romero, en entrevista con Ciudadano ADN.

La protagonista de "Gloria" aseguró que "he estado todo lo que puedo estar" en las movilizaciones, las que siente que "han atravesado a todo el país" con una expresión "durísima pero al mismo tiempo súper creativa, y cada vez más contundente en términos de contenido político. Es sanador, pero ahora es necesario atravesar las fronteras y conversar con todos los que vivimos en este país".

Muchos consideran que lo que hoy está pasando en las calles estaba anunciado a través del arte, y Carmen Romero está de acuerdo con esa apreciación. "Todo ha estado puesto como temática, en la dramaturgia chilena, y también en los clásicos". Pese a eso, confesó que, tras el estallido social, "lo primero que pensamos fue 'lo hacemos o no lo hacemos'", sin embargo, este nuevo Santiago a Mll llega el próximo enero adaptado a las circunstancias, con alternativas de precios y horarios para velar por la comodidad de los asistentes, y más presencia en territorio y municipios. "Nos interesa ver cómo el teatro colabora en las reflexiones que necesitamos para el Chile que vamos a construir", aseguró su creadora.

"Desde que ocurrió este estallido todo el mundo sabe lo que es importante. Se acabo la farándula", comentó Paulina García. "Hemos sabido contar estas historias y lo vamos a seguir haciendo. Somos gente de teatro y estamos acostumbrados a innovar". Romero, en tanto, siguió anunciando las transformaciones del festival que encabeza. "Hoy la ciudadanía está en las calles, y no queremos quitarles las calles. El festival lo vamos a hacer transformando, buscando horarios", dijo, añadiendo que "es complejo ir al teatro porque uno cree que no va a entender, pero lo que es bello y es profundo igual se entiende. No necesitamos mediación, necesitamos acción. Defendemos el teatro popular elitista".

Respecto a los horarios, Romero contó que en el panorama teatral actual "uno puede ver una obra a las 3 de la tarde, una a las 6 y otra a las 9. Hay más posibilidades con este nuevo calendario". Además, Santiago a Mil no sólo estará en la Región Metropolitana, sino que en Antofagasta, Iquique, Concepción y Valparaíso. "Hay obras que requieren de mucha técnica, y no todos los teatros tienen la posibilidad de presentar grandes espectáculos, pero hemos pedido versiones sin tantas luces", sumado a que "nos van a encontrar en las ferias, en los bazares, en las calles donde se mueve la gente, en lugares donde no hay teatros".

"Para esto hemos trabajado los últimos 26 años. Cuando no hay escenario, el teatro los inventa", finalizó Carmen Romero. Toda la programación de esta versión 2020 puede ser revisada en el sitio web oficial de Santiago a Mil.