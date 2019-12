Carlos Cuevas, actor de 'Merlí': 'No estaba concebido que se levantara una nueva serie'

Luego de tres exitosas temporadas en la televisión catalana y en Netflix, el universo que rodea a la serie Merlí está de regreso a través de un spin-off, llamado Merlí: Sapere Aude, disponible a partir de este 5 de diciembre en la plataforma Movistar Play.

La nueva historia gira en torno a Pol Rubio, quien fue uno de los alumnos del profesor de filosofía que protagonizó el ciclo anterior. Siguiendo los pasos de su maestro, entra a estudiar la misma disciplina a la universidad.

"Pol comenzó siendo un personaje secundario, importante pero secundario, y fue ganando protagonismo a lo largo de la serie, por ser el alumno favorito de Merlí. Pero Merlí terminaba como terminó y no estaba concebido que se levantara una nueva serie", dijo su intérprete, el actor Carlos Cuevas, a ADN.

"Cuando a mí me llega la propuesta, me llega de una manera muy confidencial y nos pidieron no hablarlo, pero yo tenía claro que quien primero tenía que saber la noticia eran mis antiguos compañeros de Merlí", declaró.

Mientras sigue buscando su identidad, Pol se enfrentará a María Bolaño, una profesora de ética bastante particular. La actriz que la personifica María Pujalte reconoció que "tenía una admiración muy grande por Merlí y por el trabajo de Francesc (Orella). Y de alguna manera recoges ese legado. Está todo el espíritu. Todo lo que Merlí nos dejó a todos los espectadores, ese pozo está en Sapere Aude, entonces, es un poco coger el testigo pero también es otra situación".

Asimismo, entre los alumnos de la facultad destaca Minerva, una joven proveniente de Argentina. Según comentó su intérprete, Azul Fernández, mostrará el proceso de "formar su vida en otro lugar, todo lo que eso significa. Y se va a encontrar con un montón de dificultades, de dudas y puestas a prueba".