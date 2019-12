Cantante Axel enfrenta una nueva denuncia por abuso sexual

El cantante argentino Axel fue denunciado este lunes por abuso sexual simple, siendo la segunda acción judicial de este tipo que recibe en lo que va del semestre. Según el medio trasandino La Nación, la identidad de la mujer que presentó la demanda fue resguardada, con el fin de evitar filtraciones que pudieran revictimizarla.

Las dos denuncias fueron realizadas en el Ministerio Público de la provincia de Río Negro. Desde el organismo señalaron en un comunicado que "se ha resuelto reservar las actuaciones hasta tanto surjan nuevas evidencias que permitan fortalecer la investigación".

Esto es, debido a que "las conclusiones de la pericia psicológica realizada a la joven por parte de los profesionales Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial de esta provincia, no refuerza lo mencionado por la misma en ocasión de declarar ante las autoridades judiciales", indica el escrito. Las diligencias deberán revisar también la concordancia del testimonio de la denunciante con los testigos.

A mediados de octubre se interpuso la primera denuncia contra el intérprete de "Celebra la vida", a lo que se sumó un confuso incidente con la cantante Tini Stoessel, quien apareció en un video visiblemente "incómoda" al ser abrazada por el artista. Más tarde, la ex "Violetta" desmintió que se tratara de acoso.

La periodista Paula Galloni también comentó que vivió un episodio "incómodo" con Axel, sin entregar detalles, cuando le realizó una entrevista. "Me acuerdo que cuando volví de la nota llamé llorando a una amiga y más tarde se lo conté a mi novio, que me dijo que era un degenerado. Después de lo que me pasó, lo anulé", relató Galloni en septiembre pasado, previo a las acusaciones judiciales.