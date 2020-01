Cantante afroamericana Joy Villa, usó vestido en apoyo a Donald Trump en los Grammy

La cantante estadounidense, Joy Villa, posó en la alfombra roja de los Grammy, un vestido en que manifiesta su apoyo al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del proceso de destitución que está viviendo.

Villa usó un abrigo que hacía alusión a la bandera del país con los hombros azules y estrellas, y bajo él, llevaba un vestido rojo en que se podía leer Trump 2020, mientras que en la parte trasera decía "acusado y reelegido".

En su cuenta de Twitter, la cantante comentó que Trump será "el primero en ser acusado y reelegido".

Our president @realDonaldTrump will be the first ever to be impeached and re-elected!

Fabulous couture Miss America gown by @Desidesigns #Trump2020 #joytribe #GRAMMYs pic.twitter.com/7DEcE0GiQw