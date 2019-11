Cancelan show de Hot Chip en festival Fauna 10 años por incidentes

Luego de una jornada marcada por el apoyo de los artistas invitados a las reivindicaciones de la gente en las calles, el festival Fauna 10 años, que tenía como espectáculo principal al grupo Hot Chip, terminó sin presentar a la banda en su escenario.

Según información de ADN.cl, el show no pudo realizarse debido a razones preventivas de seguridad debido a incidentes aislados en las cercanías que no atentaban directamente al evento.

Todos los asistentes que aún se encontraban en el Parque Mahuidahue, en el Cerro San Cristóbal, fueron evacuados de forma preventiva cerca de las 21 horas, cortando el show de The Whitest Boy Alive.

A través de su cuenta de Twitter, Hot Chip indicó que se encuentran "devastados porque nuestro concierto aquí fue cancelado en el último momento. Todavía no tenemos detalles, pero estábamos preparados y listos para tocar cuando nos dijeron que no iba a seguir adelante por razones de seguridad", escribieron.

"Volveremos tan pronto como podamos", aseguraron.

Hi lovely people of Santiago. We’re devastated that our concert here was cancelled at the very last moment. We don’t have details yet but we were set up & ready to play when we were to told it was not going ahead for safety reasons. We will be back as soon as we can ❤️🇨🇱