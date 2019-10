Camilo Zicavo y Guillermo Scherping, de La Moral Distraída: 'Hay conversaciones para ir a Viña'

"Creo que es el escenario que más me gusta en Santiago", dijo Camilo Zicavo, vocalista de La Moral Distraída, sobre el Teatro Caupolicán, que los alojará dos noches, los próximos 18 y 19 de octubre, para presentar su último disco "Qué cosa es el amor", además de "parte de lo viejo".

Un recinto que los vio nacer en su primer gran evento, "que fue medio desastroso, el público estaba enojado y nos tiraban latas de chela. Estaban esperando a La Malecón y a todas las bandas chicas la trataban mal, pero hemos tenido nuestra redención", recordó Zicavo, y que hoy los ve instalarse con casi 10 años de carrera como respaldo. "El camino ha sido paulatino, no hemos vivido un punto de inflexión, siempre hemos estado subiendo", comentó Scherping.

Lo más parecido a ese punto de inflexión ha sido su gran hit, "Hacerlo de día", el que sin embargo "se demoró más de un año entre que la grabamos y pudo entrar a las radios", según Zicavo. Pero si hay algo que ha cambiado en esta década de carrera, para el vocalista de la banda, es "lo que nos exigimos a nosotros mismos frente al oficio, y la rigurosidad con que nos enfrentamos al trabajo".

"Cuando nosotros partimos los sellos estaban perdiendo poder, en la mitad no pasaba nada con los sellos, y hoy día de nuevo tienen todo el control de la industria", es otro de los cambios que observa Zicavo desde el 2010 hasta ahora. Además de los cambios sociales del país: "Hoy día uno ve una cantidad de bandas que están haciendo una chorrera de estilos distintos", dijo, mientras Scherping complementó: "El tema de la inmigración ha permitido que se diversifiquen los géneros, y por otro lado el nivel musical está subiendo".

Camilo Zicavo también ha ocupado titulares de prensa por su relación de pareja con Denise Rosenthal. "Es bacán", comentó a la hora de decir cómo es construir un proyecto amoroso con alguien que también se dedica a la música, aunque "tiene sus complejidades porque tanto la Denise como yo tenemos nuestro genio y nuestro carácter al crear, pero para mí ha sido maravilloso compartir con ella".

Además, dijo de Denise que "tiene una carrera en el arte de casi 15 años en el mainstream, se conoce todos los lugares, todas las radios, tiene un nivel de experiencia brutal y para mí ha sido un profundo aprendizaje. Y ella es muy cercana con su público, y desde que empezamos hasta ahora creció de manera maravillosa. Antes se acercaban a pedirle fotos y ahora se acercan muchas mujeres a darle las gracias".

Zicavo y Scherping finalizaron anunciando "una súper sorpresa para el verano", sin dar más detalles. "Esperamos que la gente esté muy atenta, se viene un verano tropicaliente", se limitó a decir Zicavo. Y consultados por los conductores de Ciudadano ADN si esa sorpresa se trata del Festival de Viña, Scherping comentó que "hay conversaciones, pero mientras no haya algo concreto no nos apuramos en esclarecer si queremos o no queremos ir".

"A mí me gustaría", dijo un Zicavo más entusiasta, agregando que "viendo el documental de Joe (Vasconcellos) fue como 'uh, quiero tocar ahí'". De hecho, La Moral Distraída será uno de los nombres que acompañará a Vasconcellos en su multitudinaria fecha en el Movistar Arena, el próximo 24 de noviembre, algo que Zicavo definió como "un honor". "Estamos todos caminando por el camino que Joe pavimentó, es el padre de la música bailable con colores latinos y centroamericanos", finalizó Scherping.