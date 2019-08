Camilo Zicavo le respondió a seguidor que le preguntó a Denise Rosenthal sobre la maternidad

Camilo Zicavo, vocalista de Moral Distraída y pololo de Denise Rosenthal, le respondió a un seguidor de la cantante quien, nuevamente, le hizo comentarios sobre su supuesta maternidad.

En la publicación, la intérprete de "Isidora" anunciaba su primer concierto en solitario en el Movistar Arena, cuando uno de sus fanáticos le preguntó "una de las sorpresas de la Deni es que... ¿serán papis?", a lo que el vocalista de la Moral respondió que "no".

No contento con esto, el usuario volvió a escribirle a través de Instagram para tildarlo de "pesado" por lo que el intérprete de "Punto Final" profundizó en su respuesta.

En esa línea, Zicavo comenzó escribiendo que "me parece que está bien igual corregirte, compadre. Con el machismo que cargamos como sociedad es importarte darle una vuelta extra a las cosas que decimos antes de postearlas. Que sencillamente 'lo hayas pensado' no lo valida como tal".



"La Denise es tremenda artista, se rompe el lomo trabajando por comunicar y masificar reflexiones importantes el día de hoy. Cuando preguntas si algo de lo que está haciendo o comunicando es entorno a si va o no a ser madre, va en desmedro a todo su trabajo. No porque ser madre sea algo malo, sino porque socialmente se le asigna ese rol por ser mujer, lo cual va en desmedro a la valorización de su trabajo", agregó.

Además, aclaró que "a mí, si publico que vienen sorpresas, no me preguntan si me casaré o si seré papá. Eso viejo, se llama machismo. Despójate de eso, reflexionémoslo. Despojémonos de todo eso. ¡Vamos!".

Como era de esperar, la respuesta de Camilo Zicavo sacó aplausos entre los seguidores de Denise, quien también se había referido hace algún tiempo a la maternidad, asegurando que está cansada de que siempre le pregunten lo mismo.