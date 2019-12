Camila Moreno, su nuevo tema y el estallido: 'Se están quemando los dueños del país'

Su canción "Yo enterré mis muertos en tierra" ha estado muy presente en las marchas y convocatorias por su contenido. Pero, su nueva canción, "Quememos el reino", recientemente lanzada este viernes "la venía masticando desde febrero, marzo, y se me cerró la letra en esa semana" del inicio del estallido social, según contó Camila Moreno en entrevista con Ciudadano ADN.

"Es una invocación a las amigas, a que quememos el reino. Es una canción feminista", dijo la cantante, asegurando que "con el estallido se cambiaron todos los planes. Yo iba a sacar una canción de amor. Empecé a grabar e hicimos el video en una noche", porque en ese contexto, según ella, "cualquier cosa que no fuera un quehacer político no tenía sentido".

El tema, en sus palabras, habla de "quemar la realidad como la hemos mediocremente concebido. Cómo entendemos las relaciones, las jerarquías. Finalmente es el patriarcado, concebido desde la Edad Media, que prohibió lo pagano. Hoy las marchas son rituales paganos", según expresó. "Se está quemando Chadwick, Piñera, Pinochet, los dueños del país".

Según Moreno, lo que pasa en las calles "la clase política no pude entenderlo, viven en otra realidad si ganan 9 millones de pesos. Hoy saben que la gente se puede articular y le tienen miedo, antes no tenían miedo, decían 'los podemos dominar'", vaticinando que "no podemos dejar la calle. Hasta que no se escuchen las demandas, el movimiento no va a parar".

A diferencia de muchas otras figuras del mundo del arte, asegura sobre el estallido social que "yo no me lo esperaba", reconociéndose admirada de la "cosa hermosa de unión, los cabildos, las asambleas, la primera línea, que tienen todo mi respeto y mi admiración".

La cantante confesó que ha vivido estas semanas de tensión social "igual que todes, con mucha ilusión y con mucho miedo. Viví en una familia que luchó por la dictadura, mi padre hizo Teleanálisis. Crecí con eso. Cuando salieron los militares a la calle sentí mucho miedo, por el nivel de demencia al que podían llegar los gobernantes. Pero también mucha esperanza al ver cómo la gente resistía".

Una visión que ha intentado heredar a su hijo. "Es todo un desafío criar a un hijo feminista. Desde lo más básico, que él lava la loza conmigo. Yo tuve una novia y él se relacionó con ella, hay una apertura que es mucho mas amplia que lo que vivimos nosotras en nuestra infancia. Me han dicho 'qué linda tu niñita' porque le pongo poleras rosadas. No inculco en él una binariedad, ni un juicio de valor de las cosas que le gustan", expresó.

Y en lo musical, mientras asegura estar escuchando "cosas modernas desde Rosalía, Billie Eilish, sin dejar el rock que me gusta mucho" y "trabajando mucho con el computador", anuncia que su nuevo disco tiene "harto pop, música urbana, moderna, atravesado con rock. Me encanta el trap chileno, encuentro que está re bueno". Además, está confirmada en Lollapalooza 2020 "aunque no sabemos si se va a hacer", y "quizás vamos a Colombia a apoyar la causa allá, están saliendo pequeñas cositas que esperemos que se puedan mantener".