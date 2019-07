Camila Hirane sobre extensión de Verdades Ocultas: 'La van a dar mientras la vean'

Este miércoles, Verdades Ocultas cumple dos años en emisión, donde la historia principal ha cambiado notablemente. Por lo mismo, son pocos los actores que se mantienen del elenco original.

Una de ella es Camila Hirane, quien da vida a Rocío en la ficción. En conversación con La Tercera explicó lo que ha significada para ella ser parte de la teleserie más larga de la televisión nacional.

En esa línea, la actriz señaló "nosotros vamos a resistir lo que resistamos, pero es el público el que hace que esto se siga dando. Si la gente no la viera, la habrían cortado ya, pero el rating solo sigue subiendo. La van a dar mientras la vean, aunque hay un factor humano de no dejar que esto guatee".

Además, agregó sobre la extensión de Verdades Ocultas que "queremos terminar lo más arriba posible, y quizás eso pueda ser pronto, pero la verdad es que no lo sabemos. Esta teleserie está muy bien escrita, por algo la ve todo el mundo. El público es muy inteligente, y por eso es clave no subestimar al público, porque son ellos los que eligen los productos que están buenos, que funcionan".

Camila también confesó que nunca pensó que la producción sería así de larga, pero que aún así no le molesta. "Mi máxima ambición de esta teleserie, y de Rocío sobre todo, es que termine cuando tenga que terminar, cuando la historia lo necesite, cuando el guión lo requiera. No quiero que sea porque la actriz se cansó o por temas de producción", aclaró.

"Quiero que termine orgánicamente. Y yo, por mi parte, tengo toda la energía del mundo, soy joven, no tengo hijos. No niego que estoy cansada, que a veces me siento sobrepasada, pero sigo, yo voy", sostuvo.